Bambino di un anno tolto ai genitori: il padre gli metteva superalcolici nel latte

Allungava il latte del figlio con superalcolici. Un uomo residente a Cordignano, in provincia di Treviso, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti del figlio, che all’epoca dei fatti aveva solamente un anno. Il caso era stato denunciato nel 2017 dalla nonna materna del bambino, a cui era stato affidato dai servizi sociali l’anno scorso.

Tuttavia pochi giorni dopo la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la precedente condanna in primo grado per il padre, lo scorso 8 giugno il bambino di cinque anni è stato tolto anche alla nonna e portato in una casa famiglia fuori dalla regione.

A spingere i servizi sociali a intervenire sono state le tensioni tra la nonna e la madre del bambino, tornata a vivere l’anno scorso nella stessa casa del figlio, oltre al fatto che la madre, a cui insieme al padre era stata tolta la podestà genitoriale circa due anni fa, viveva con due serpenti. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, la donna afferma di essere stata anche lei abusata dal marito, descritto come una persona con gravi problemi di alcol e dipendenza dagli stupefacenti.

La nonna potrà continuare a incontrare il bambino, visitandolo in un ambiente protetto e sotto il controllo degli assistenti sociali. La donna ha presentato presso il Tribunale dei minori di Venezia un reclamo urgente contro l’allontanamento.

Nell’ambito invece del procedimento per decidere sull’adottabilità del bambino, la prossima udienza a Venezia è stata fissata il prossimo 15 settembre.