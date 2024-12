Bambino di 7 anni precipita dalla seggiovia, ma si salva grazie alla neve fresca

Poteva essere una tragedia, e invece per fortuna c’è stato il lieto fine. Un dramma solo sfiorato per il bambino di 7 anni che nel mattino di oggi, lunedì 23 dicembre, è precipitato dalla seggiovia sul Monte Pora, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

A raccontare la vicenda è L’Eco di Bergamo. Il bambino, residente nel Milanese, era sulla seggiovia in compagnia del padre, quando per causa ancora da accertare è caduto da un’altezza di circa 3 metri.

Fortunatamente in quel punto della montagna c’era un alto strato di neve fresa, che ha attutito l’impatto con il terreno.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i soccorsi dei sanitari e dei carabinieri sciatori. L’impianto di seggiovia è stato immediatamente fermato.

Il bambino non ha riportato gravi ferite, ma per accertamenti è stato comunque trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

