Roma, balli su TikTok e bravate mentre guida il bus: autista sospesa da Atac

Mentre guida l’autobus per le strade di Roma l’autista balla e pubblica video su TikTok. La donna, in servizio da poco più di un anno, è stata sospesa da Atac, la società che si occupa del servizio di trasporto pubblico nella Capitale, in via cautelare, senza servizio e senza stipendio. La notizia la riporta Il Messaggero in un articolo di Lorenzo De Cicco. Il caso passa al vaglio della commissione disciplinare della municipalizzata: e la conducente rischia il licenziamento.

La 38enne ha pubblicato il video su TikTok mentre era alla guida dell’autobus. Nel filmato si vede l’autista che schiaccia sull’acceleratore del bus e arriva vicinissima dagli archetti parapedonali all’angolo della strada, per poi spostarsi all’ultimo secondo. La colonna sonora del video social era “La Notte Vola” di Lorella Cuccarini.

In un altro video la donna gioca a spalancare e richiudere le porte d’entrata dei passeggeri, accanto alla cabina. “Apri-chiudi, apri-chiudi, apri-chiudi… stiamo facendo il gioco delle tre carte!”, commenta l’autista “influencer” a chi la attacca sul social. “Ci fai pure la simpatica? Poi succedono incidenti e ti credo!”, scrive un utente. Un altro scrive: “I tuoi video sono passabili di denuncia visto l’uso del cellulare alla guida di un mezzo pubblico, li farò vedere a chi è di competenza”. E lei replica con un “chicchiricchì”, due emoticon con la risata e un’altra con la linguaccia.

