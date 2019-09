Avellino: violento incendio in un’azienda che produce plastica | VIDEO

Un violento incendio si è scatenato all’interno di un’azienda di Avellino che produce contenitori di plastica per batterie automobilistiche: impressionanti le immagini che stanno circolando nei video postati sui social network.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13,30 di venerdì 13 settembre nel piazzale esterno dell’azienda dove erano state stoccate le produzioni.

Al momento non è chiaro cosa ha provocato l’incendio, mentre non risultano esserci feriti, mentre un vigile del fuoco ha avuto un leggero malore mentre interveniva sul posto, ma si è ripreso subito dopo l’intervento dei sanitari.

Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono sotto controllo e circoscritte. A preoccupare è più che altro l’alta nube tossica che si alzata e che è visibile da tutta Avellino, così come si può vedere anche nei tanto video circolati sui social network in queste ore.

#Avellino #13settembre 13:15, incendio in un’azienda che produce componenti per batterie d’auto in loc. Pianodardine: cinque le squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro nelle operazioni di spegnimento. Intervento in corso pic.twitter.com/0JNZR7JtRb

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 settembre 2019