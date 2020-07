Per Autostrade 48 ore prima della decisione sulla revoca

Sono ore decisive per la procedura di revoca delle concessioni sulla rete autostradale ad Aspi. Dopo l’accelerazione dovuta alla sentenza della Consulta che ha ritenuto legittima l’estromissione della società per la ricostruzione del Ponte Morandi, il premier ha dato ad Atlantia tempo fino alla fine del weekend per dare delle alternative. Poi, o arriva una “proposta irrinunciabile” da Aspi oppure il governo procederà con la revoca. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato l’ultimatum: “Non possiamo più regalare soldi a nessuno”, ha detto, “e men che meno ai privati”.

Il piano di Conte per Aspi

Il piano, che il presidente del Consiglio ha messo a punto col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, prevede non solo che controllo di Aspi torni pubblico, ma che la holding di famiglia esca dal capitale. “Neanche un’azione deve rimanere ai Benetton”, è la linea di Conte. Luigi Di Maio glielo ha detto chiaro, scolpendolo sui social: “Non devono più gestire. Non dopo tutto quel che è successo a Genova, il crollo del ponte Morandi, le 43 vittime ancora senza giustizia”.

Una posizione confermata dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli: “Abbiamo ancora poche ore per attendere questa risposta – ha affermato – credo che Aspi sia nelle condizioni di capire e di sapere, dopo un lungo percorso che ha attraversato questi mesi, che cosa è quell’interesse pubblico indicato dal presidente del Consiglio”. Il consiglio dei ministri, stando alle ultime indiscrezioni si dovrebbe riunire proprio lunedì 13 luglio per discutere il dossier.

Vertice Aspi-governo

Intanto, all’ultimo vertice decisivo al ministero dei Trasporti tra i tecnici del governo e i referenti di Aspi ha partecipato anche l’ad di Autostrade Roberto Tomasi che è indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla sicurezza dei panelli fonoassorbenti nella rete autostradale. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, la rinuncia a tutti i ricorsi è una delle condizioni che il governo ha messo sul tavolo della trattativa, assieme al calo delle tariffe, in linea con le indicazioni dell’Autorità dei trasporti, a risorse compensative come penale per il crollo del ponte sul Polcevera (si parla di 3 miliardi), la tratta autostradale gratis per Genova. Autostrade per l’Italia risponde così: “pronti ad aprire all’ingresso di nuovi investitori” nella compagine della società e “ad accogliere la richiesta del governo di tagliare ulteriormente i pedaggi della rete”.

Inizialmente sembrava che Aspi fosse intenzionata a chiedere una modifica a quelle norme per rendersi più appetibile sul mercato. Ma la notizia è stata smentita. La questione si lega a doppio filo con il cambiamento dei vertici: la maggioranza giallorosa è compatta nel chiedere ai Benetton di fare un passo indietro. La famiglia attualmente controlla il 30 per cento di Atlantia che, a sua volta, possiede l’88 per cento di Aspi. L’ipotesi è che scenda sotto il 50 per cento, lasciando il controllo a Cassa depositi e prestiti, al fondo F2i o ad altri fondi come l’australiano Macquaire. Un passaggio fondamentale che si verificherebbe in modo contestuale all’aumento di capitale. Se così non fosse – o se una parte del governo non dovesse accettare il compromesso con i Benetton – l’unica alternativa sarebbe la revoca.

