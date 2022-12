Tragedia in Umbria. Quattro giovani sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di un’auto, una Fiat Punto, che – in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri – è finita fuori strada. Tra le vittime, due ragazzi e due ragazze, anche una 17enne. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo e per questo, c’è l’ipotesi che sia stata la pioggia a far perdere il controllo della vettura al conducente. Le vittime sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni. Tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca.

Le vittime si chiamavano Natasha Baldacci, che era alla guida, Gabriele Marghi, Nico Dolfi, tutti 22enni e residenti a Città di Castello, e Luana Ballini, 17 anni, di Monte Santa Maria Tiberina. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo. L’auto è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all’interno dell’abitacolo.

Il Comune di Città di Castello ha annullato in segno di lutto tutti gli eventi previsti. “Voglio esprimere intanto le condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico che colpisce anche tutta la nostra comunità. Per questo è stato deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per oggi dal Comune. Certamente è un momento difficilissimo per una comunità la quale si trova ad affrontare un avvenimento come questo” — ha detto in un videomessaggio il sindaco Luca Secondi —. Possiamo esprimere la massima vicinanza alle famiglie e il cordoglio per la vicenda che è successa. Questo è il momento in cui serve rispetto e serve la massima attenzione per il momento che stanno vivendo”.

Nel dicembre del 1999 altri quattro giovani morirono in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal punto della tragedia della scorsa notte. Una lapide ricorda l’impatto tragico di 23 anni fa: un’utilitaria finì contro un albero, causando il decesso di un ventenne e tre diciottenni. Un quinto ragazzo di 18 anni riuscì invece a salvarsi.