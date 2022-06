“La multa went on prescription”, l’inglese maccheronico di Atac finisce nel mirino dei social

Ancora una volta Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, finisce nel mirino dei social. Questa volta per colpa del “fantasioso” inglese utilizzato dall’account Twitter Infoatac. Succede che un utente chiede al servizio social dell’azienda se ci fosse qualcuno in grado di rispondergli in inglese.

La risposta di Atac arriva. Ma il messaggio recita: “What it needs”. Che tradotto in italiano significa: “Ciò che serve”. Forse l’azienda di trasporti voleva rispondere, o pensava di rispondere: “Di cosa ha bisogno?”.

Il turista nel messaggio spiegava che nove anni fa non aveva pagato una multa di 100 euro perché non aveva contanti, non poteva pagare con carta né prima né dopo e così aveva lasciato Roma preoccupato delle conseguenze. La risposta di Infoatac: “Hi, she probably went on prescription”. Un inglese quello del personale Atac (incaricato di rispondere ai clienti) di certo non altezza di un’azienda di trasporti che serve l’intera Capitale d’Italia. A raccontare la vicenda è Repubblica che ha immortalato la conversazione avvenuta su Twitter tra Atac e l’utente con uno screenshot.