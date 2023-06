Da 15 anni e mezzo a 9 anni. Questo lo sconto di pena ottenuto in appello dall’imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine. L’uomo era stato arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage.

La sostituta procuratrice generale, Laura Gay, aveva chiesto per l’ex manager 12 anni di reclusione, con una riduzione della pena rispetto ai 15 anni e mezzo del primo grado in cui era stato giudicato in abbreviato. In Appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati, non applicata invece dal gup.

La rideterminazione della condanna da 15 anni e mezzo a 9 anni “è un primo passo per arrivare per una pena adeguata ad altri casi di violenza. Da una nostra valutazione dovrebbe essere la metà”, le parole dell’avvocato Mauro Carelli commentando la sentenza della Corte di Appello.