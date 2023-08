Antonella Clerici, casa allagata per il maltempo: “Continua a diluviare”

Il maltempo sta creando disagi in diverse zone d’Italia, soprattutto in Piemonte e Lombardia. Temporali che hanno colpito diverse province e città, tra cui anche Monferrato, dove vive Antonella Clerici. La conduttrice Rai, nelle ultime ore ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui mostra la sua casa invasa d’acqua. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

“Continua a diluviare”, sono queste le parole che Antonella Clerici ha scritto a corredo del video pubblicato nelle sue Instagram stories. La conduttrice ha ripreso la scena con il telefonino: la pioggia scorreva all’interno delle mura della sua casa nel bosco.

Il maltempo in queste ore sta provocando molti disagi in Piemonte e Liguria. Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure (Alessandria): la linea coinvolta è la Torino-Genova. I treni gradualmente stanno ripartendo, ma con ritardi. A Genova allagamenti e brevi blackout per un violento temporale: allagata la stazione di Genova Principe, problema poi risolto.