Anna Oxa a Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni

Anna Oxa è stata ieri mattina a Palazzo Chigi. La cantante, due volte vincitrice del Festival di Sanremo, secondo quanto si apprende, ha incontrato Giorgia Meloni. Non si tratta del primo incontro con personalità del mondo dello spettacolo per la premier: nelle scorse settimane è stato avvistato a più riprese nella sede del governo Pino Insegno. L’attore, che è considerato molto vicino all’esecutivo meloniano, aveva scherzato: “Me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono…”.

La popolarità di Anna Oxa presso il grande pubblico si è rinnovata grazie al ritorno al Festival di Sanremo dopo 12 anni di assenza. Quattordici partecipazioni e due vittorie, aveva debuttato al festival nel 1978 con Un’emozione da poco. Icona indiscussa dal timbro inconfondibile, negli anni la cantante italo-albanese ha regalato al pubblico brani memorabili ma anche veri e propri show con le sue costanti trasformazioni.