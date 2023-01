Falciato da un suv mentre andava in bici, multa all’amico ferito che era con lui: “Non indossavano il giubbotto catarifrangente”

Fu travolto da un’auto a Ferrara mentre era in bici insieme all’amico 15enne Manuel Lorenzo Ntube lo scorso 30 novembre: quel giorno il compagno morì, oggi il 17enne rimasto ferito nello schianto è stato multato dalla Polizia locale.

Un verbale da 26 euro – riporta La Nuova Ferrara – per non aver indossato il giubbotto catarifrangente o le bretelle riflettenti quella sera.

È stato sanzionato in base all’articolo 182 del codice della strada, che recita: “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”.

Dopo l’impatto entrò in coma e riportò la frattura delle gambe, oltre alla perforazione di un polmone.

Un suv che procedeva nella loro stessa direzione li prese in pieno, il conducente non si fermò per soccorrerli, presentandosi però tre ore dopo al comando di polizia.