Sanremo, Amadeus lancia l’appello per la liberazione di Patrick Zaki: “Torni libero e nella sua Bologna”

Zaki a Sanremo 2021, Amadeus dal palco: “Forza Patrik”

Dal palco dell’Ariston, Amadeus ricorda Patrick Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna arrestato in Egitto e prigioniero da oltre 13 mesi nel carcere di Tora con l’accusa di propaganda sovversiva. Al Festival di Sanremo 2021 l’appello per la liberazione: “Rischia una condanna a 45 anni di carcere: da cittadini e uomini civili non possiamo che augurarci che Patrick torni libero il più presto possibile e possa riprendere a studiare nella sua Bologna. Forza Patrick“, ha detto il conduttore Amadeus.

Il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, ha commentato all’Agi l’appello lanciato dal palco dell’Ariston a favore di Zaki ringraziando Amadeus: “Amnesty aspettava una risposta alla richiesta che Patrick Zaki fosse in qualche modo presente a Sanremo e l’appello di Amadeus che ha auspicato il ritorno di Patrick a casa è stata una risposta molto importante. Grazie ad Amadeus“.

