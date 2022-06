Incidente sull’Alta Velocità verso Roma: sviata l’ultima carrozza

Gravi disagi questo pomeriggio, 3 giugno 2022, su tutta la rete dell’Alta Velocità dopo che il Frecciarossa 9311 è rimasto coinvolto in un incidente all’interno della galleria Serenissima, a Roma, nei pressi della stazione Prenestina. Il carrello locomotore di coda del treno “Roma-Napoli” ha sviato dai binari per cause in corso di accertamento. A restare coinvolto dunque uno degli ultimi vagoni che fortunatamente non si è ribaltato. La Polizia ferroviaria, intervenuta sul luogo, comunica che i 230 passeggeri a bordo sono stati messi in sicurezza e che “la linea Alta velocità è interrotta in entrambi i sensi di marcia”. Al momento non risultano feriti.

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Stando ai primi accertamenti, è “sviata” (cioè uscita dai binari senza deragliare, ndr) soltanto l’ultima carrozza, il locomotore di coda, che non si è ribaltata. Rfi in una nota comunica che le cause sono “ancora da accertare“. Secondo quanto riferito ai giornalisti dall’ispettore antincendio dei Vigili del fuoco Pasquale Labate, impegnato nei soccorsi, “il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima”.

Il treno era ripartito dalla stazione Termini alle 13.59 e sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. Al momento, si apprende da fonti dei soccorritori, la linea Alta velocità è bloccata nel punto dell’incidente e i treni vengono deviati su linee alternative. I passeggeri, conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall’urto del treno con la galleria.

“Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l’aria condizionata”. È il racconto all’Ansa di Simonetta, una dei passeggeri del treno. “Siamo rimasti al buio per minuti – aggiunge un altro passeggero – poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro“. Al momento i ritardi arrivano fino a 90 minuti e già otto treni dell’Alta Velocità sono stati instradati su linee alternative via Cassino.