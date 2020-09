Alitalia, dal 1 ottobre niente più voli da e per Malpensa

Alitalia, dal 1 ottobre niente voli da e per Malpensa

Dal 1 ottobre Alitalia non volerà più dallo scalo di Malpensa. Tutti i voli della compagnia si concentreranno su Roma e Linate. I motivi di questa scelta sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico intercontinentale. Il collegamento tra il secondo e il primo aeroporto italiano era infatti prevalentemente utilizzato come navetta per i passeggeri provenienti soprattutto da New York e Tokyo.

“Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellerà i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino – ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudio Maria Terzi – la cosiddetta compagnia di bandiera scegli dunque di annullare i collegamenti tra la Capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dalla compagnia. Auspico un ripensamento, questo disimpegno è emblematico e inaccettabile”.

Potrebbero interessarti Sesso in pieno centro ad Ancona tra due amanti di 62 e 50 anni: scatta la maxi multa per la coppia “Mangiare al ristorante è l’attività più a rischio contagio da Coronavirus”: lo studio Delitto Colleferro: contestato l’omicidio volontario per i quattro arrestati