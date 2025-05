È morto Alì Rashid, attivista palestinese ed ex deputato e giornalista: aveva 72 anni

È morto all’età di 72 anni Alì Rashid, attivista palestinese ex deputato e giornalista. Classe 1953, Rashid è morto improvvisamente, a causa di un infarto, a Orvieto, in Umbria, città dove ormai risiedeva da circa trent’anni. Nato in Giordania da genitori palestinesi originari di Gerusalemme, dopo essersi laureato in Scienze Politiche, fu segretario nazionale dell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi. Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia, militò nel Movimento Studentesco e, successivamente, in Democrazia Proletaria. Impegnato per la cessazione del conflitto armato nella questione palestinese e per la conclusione della controversia nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle risoluzioni dell’Onu, nel 2006 fu eletto alla Camera dei Deputati con il partito Rifondazione Comunista. Durante la legislatura fece parte della Commissione affari esteri e comunitari.

Si candidò alle elezione politiche del 2008, con la Sinistra Arcobaleno, ma non fu rieletto. Alle elezioni europee del 2024 si candidò con Pace Terra Dignità, lista pacifista promossa da Michele Santoro, Rifondazione Comunista e altre forze di sinistra, senza però risultare eletto. Lo scorso settembre Alì Rashid era stato ospite del TPI Fest 2024, la festa di The Post Internazionale che per il terzo anno consecutivo si è tenuta a Bologna. Dal palco allestito sotto la Tettoia Nervi, nel quartiere Bolognina, l’attivista aveva proposto un toccante monologo sul coraggio e la sofferenza del popolo palestinese.