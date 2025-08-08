Prezzi sempre più alti, soprattutto nelle più rinomate località di mare. E così molti italiani sono costretti a rinunciare alle vacanze, o a ridurre i giorni, per riuscire a far quadrare i conti. I rincari inevitabilmente hanno fatto sì che le nostre spiagge siano meno affollate del previsto. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Alessandro Gassmann si rivolge ai gestori degli stabilimenti balneari: “Cari gestori di stabilimenti, la stagione non sta andando proprio alla grande. Vi siete chiesti perché? Forse avete alzato un po’ troppo i prezzi, e con la situazione economica attuale molti italiani preferiscono la spiaggia libera. Provate a ridurre le tariffe: magari qualcosa cambierà”.

Un messaggio chiaro che esprime il malcontento diffuso da parte di molti vacanzieri alle prese con costi sempre più elevati per passare una giornata al mare. L’attore ha corredato il suo commento con un tocco ironico: la celebre canzone L’estate sta finendo dei Righeira in sottofondo e una foto simbolica — ombrelloni chiusi e lettini vuoti.