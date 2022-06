Alessandria, scontro fra camion e furgone: 5 morti

Il bilancio è di cinque morti e due feriti dopo l’incidente avvenuto oggi tra un furgone e un camion a Strevi (Alessandria), nella zona dell’Acquese. Immediata la paralisi del traffico in tutta la zona. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. L’incidente, uno scontro frontale, è avvenuto nel tratto della superstrada tra due rotonde della strada Provinciale 30. A scontrarsi in un frontale sarebbero stati un furgone girarrosto da fiera, con un bancone interno, e un camioncino con quattro posti. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri.