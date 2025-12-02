Icona app
Cronaca
Cronaca

Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni mentre è in carcere per le violenze di Terrazza Sentimento

Credit: AGF
di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alberto Genovese, l’imprenditore condannato per gli abusi e le violenze commessi durante le sue feste a Terrazza Sentimento, ha incassato 90 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni. Il tutto mentre si trova ancora in carcere. Lo rivela Il Sole 24 Ore secondo cui quella ricevuta è l’ultima tranche di soldi per la vendita della sua partecipazione nell’azienda. Come precisa la stessa Prima, l’imprenditore aveva cessato ogni carica ricoperta nella società nel novembre 2020 e aveva ceduto la sua intera partecipazione azionaria nel 2022: ora i soldi incassati mettono definitivamente fine al rapporto tra Genovese e la sua ex creatura.

Fondatore di Facile.it, azienda venduta nel 2014 per 100 milioni di euro, Prima Assicurazioni era stata fondata dallo stesso Genovese nello stesso anno in cui è stata finalizzata la vendita di Facile.it. Nel 2018, l’azienda ha chiuso il più grande round di finanziamento di venture capital in Italia: un aumento da 100 milioni di euro, che ha visto come sottoscrittori Goldman Sachs e Blackstone Group. Genovese ha poi venduto la suo quota all’indomani del suo arresto, mentre la società è successivamente confluita nel Gruppo AXA. Il colosso assicurativo francese, infatti, ha acquisito il 51% del capitale sociale di Prima per un corrispettivo di 538 milioni di euro.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca