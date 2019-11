Agenzia Giovani in Francia per avvicinare al paese d’origine i ragazzi italiani

Francia e Italia in prima linea nella cooperazione, protagonisti i giovani. Sono, infatti, 186 le organizzazioni francesi partner, coinvolte in progetti approvati da organizzazioni italiane, dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+, realizzati non solo in Italia e in Francia, ma anche in tanti altri Paesi d’Europa.

Le associazioni giovanili italiane e francese e la cooperazione tra di loro trova trova nell’ANG e nel programma Erasmus+ un naturale connettore che incentiva la crescita della cittadinanza europea e può far sì che i tanti giovani italiani lontani dall’Italia si avvicinino al proprio paese d’origine.

L’incontro del 18 novembre nella sede dell’Ambasciata italiana a Parigi tra l’Ambasciatrice Teresa Castaldo e il Direttore Generale dell’ANG Domenico De Maio si è concentrato proprio su questi temi. A partecipare all’evento, i rappresentanti delle organizzazioni italiane in Francia: Lucilla Corrias, Presidente della Rete dei Ricercatori italiani in Francia; Aurelio Alaimo, Preside della Scuola Italiana di Parigi “Leonardo da Vinci”; Maria Laura Prodi, Presidente del Comitato degli Italiani all’Estero di Parigi, Sezione Giovani; Chiara Poggi Ferrero, Rappresentante del DIRE (Donne Italiane Rete Estera); Ilaria Dalla Pozza, Membro del Comites Giovani di Parigi, Damiano delle Sasse, Funzionario del Comune di Parigi, Angela Panza e Elisabetta Libratti che stanno svolgendo il Servizio Civile Universale in Francia.

De Maio in Francia darà il via, all’European Youth Centre di Strasburgo, ai lavori, martedì 19 novembre, del primo forum transnazionale “Edu4Youth”, progetto di cooperazione gestito dall’Agenzia Giovani francese in collaborazione con il Ministero francese dell’Istruzione e della gioventù, il Partenariato tra Commissione europea e Consiglio d’Europa nel settore della Gioventù, il Consiglio d’Europa, le Agenzie Nazionali tedesca e italiana (Jugend für Europa e Agenzia Nazionale per Giovani) e il Centro risorse SALTO SEE. I lavori saranno aperti inoltre da Gabriel Attal, Sottosegretario di Stato francese presso il Ministro dell’istruzione e della gioventù; Matjaž Gruden, Direttore del Consiglio d’Europa; Emilija Gagrčin, dell’Advisory Council dei Giovani nel Consiglio d’Europa.

All’evento saranno presenti oltre cento educatori, rappresentanti di istituzioni e ragazzi provenienti da 35 paesi diversi. Tutti insieme si ritroveranno per confrontarsi sugli strumenti rivolti ai giovani, come la partecipazione ai programmi Europei Erasmus+ o Corpo Europeo di Solidarietà, e favorire scambi di buone prassi in tema di educazione alla cittadinanza, partecipazione, inclusione.

Il Forum si concentrerà sul tema delle “future visions of Europe”, cioè sulla visione futura dell’Europa, analizzando nuovi canali e spazi di coinvolgimento dei giovani nel plasmare questo futuro europeo, attraverso i processi di apprendimento in ambito di educazione formale, non formale e informale. La delegazione italiana sarà composta da ragazzi in rappresentanza di organizzazioni che hanno realizzato in Italia progetti di “dialogo giovanile” finanzianti dall’Agenzia Nazionale per i Giovani: ALISEO – Regional Government Agency for Education and Guidance, Associazione InCo Molfetta, Aeris Cooperativa Sociale, SIOI- UNA ITALY, Centro studi sereno regis, Azione Cattolica Italiana, G.U.S., Deina, SOS EUROPA, HREYN – Human Rights Education Youth Network, ICSE&Co (international Center for Souther Europe).

