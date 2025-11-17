Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero: l’installazione artistica a Fiumicino

Offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole, attenta e innovativa. Una priorità consolidata per Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, che anche quest’anno aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero promossa da Aéroports de la Côte d’Azur. D’altronde l’impegno in tal senso di ADR è confermato dagli straordinari risultati ottenuti dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, premiato per l’ottavo anno consecutivo come miglior scalo d’Europa per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Per l’occasione, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stata presentata l’installazione “Un ritratto di chiunque a Roma” dell’artista concettuale Daniele Sigalot, già autore della scultura Master of Mistakes, esposta al Terminal 1 dello scalo.

La nuova opera – una grande mappa di Roma incisa su acciaio lucido – è stata utilizzata come sfondo per uno shooting fotografico aperto a tutte le persone in transito durante la giornata.

Per l’occasione i viaggiatori che lo desideravano hanno potuto essere fotografati riflessi nell’opera, ricevendo un’elaborazione digitale della propria immagine trasformata dalla topografia della città. Un’iniziativa pensata per offrire loro un’esperienza simbolica e legata all’identità del territorio, così da portare via con sé al momento della partenza, e condividere sui propri profili social, un frammento personale della Capitale.

«Anche quest’anno Aeroporti di Roma aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero Aereo, confermando il proprio impegno a permeare l’esperienza aeroportuale dall’arte e della cultura che, in questo contesto, diventano anche preziosi strumenti di relazione, identità e connessione con il territorio. – ha dichiarato Giovanna De Cesare, Head of Corporate Communications, Brand Identity, Partnership, Events & CSR di Aeroporti di Roma – L’opera di Daniele Sigalot, con cui consolidiamo la nostra collaborazione, rappresenta in modo efficace questo approccio: oltre ad arricchire i Terminal del nostro scalo, invita ogni passeggero a vivere il viaggio come momento personale, trasformativo e – in questo caso, anche nel senso più letterale del termine – riflessivo.»

«“Un ritratto di chiunque a Roma” nasce da un’idea semplice: non sono solo le persone a cambiare città, sono anche le città a cambiare le persone. Portare quest’opera all’aeroporto di Roma Fiumicino significa mettere i passeggeri esattamente nel punto in cui questo scambio reciproco può prendere forma. – ha dichiarato Daniele Sigalot, autore dell’opera. – Davanti alla mappa di Roma incisa su acciaio lucido, il loro volto si riflette e, allo stesso tempo, si trasforma. Il risultato non è un ritratto tradizionale, ma un’immagine alterata dalla topografia urbana: un frammento visivo in cui i lineamenti si mescolano alle strade e agli edifici. Per me, è esattamente in quel momento che l’opera prende davvero vita.»

La giornata Mondiale del Passeggero Aereo, ideata nel 2023, coinvolge oggi 28 aeroporti internazionali. Un’occasione per promuovere una visione condivisa della mobilità aerea fondata su accoglienza, prossimità e valorizzazione del passeggero come protagonista assoluto dell’esperienza di viaggio, per rendere anche il transito in aeroporto un’esperienza piacevole da ricordare.