Achille Costacurta chiede scusa alla polizia su Instagram: il post con tre cuoricini dopo il pugno al vigile

Un breve messaggio con tre cuoricini dopo una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Achille Costacurta si è affidato alle storie Instagram per dire la sua dopo la bufera scatenata dall’aggressione a un agente della polizia locale. “Scusa…” il testo pubblicato su sfondo nero dal figlio di Martina Colombari e di Alessandro Costacurta, che ha colpito con un pugno un vigile urbano milanese. Nel suo post il 19enne, fresco dall’eliminazione da Pechino Express, non ha però taggato la polizia locale ma la polizia di stato.

I fatti risalgono alla sera di mercoledì, quando il conducente di un taxi su cui Costacurta Jr era salito aveva attirato l’attenzione di due vigili dopo che il suo passeggero aveva iniziato a dare in escandescenze. Quando uno degli agenti ha chiesto al giovane di scendere dall’auto, questo lo ha colpito a un occhio. Il vigile è stato poi medicato e ha ricevuto una prognosi di sette giorni.