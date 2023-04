Achille Costacurta picchia un vigile e devasta un taxi, insultato sui social

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, è stato ricoperto di insulti sui social dopo la folle notte di cui si è reso protagonista durante la quale ha prima devastato un taxi e poi picchiato un vigile.

Il 18enne, che come riporta Il Giorno è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Tuttavia, la notizia ha fatto in breve tempo il giro dei social e molti utenti hanno pensato bene di ricoprire di insulti Achille Costacurta.

Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram si leggono commenti quali: “Ci sono 18enni che studiano lavorano crescono e poo ci sei tu. I soldi rovinano se nn gli si viene insegnato a guadagnarseli”.

E ancora: “Non hai fatto la figura dello spaccone …. Solo quella di un gran ca**one!!”. Un altro utente scrive: “Ce la ricorderemo bene la tua faccia da ca**o la prossima volta che vorrai salire su un taxi coglion**llo”.

“Per la gestione della rabbia esistono delle terapie. Per ignoranza e coglion***ine è più difficile” è un altro dei tanti insulti rivolti ad Achille Costacurta.