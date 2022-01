Accordo tra Figliuolo e le farmacie: mascherine Ffp2 in vendita a 75 centesimi

Accordo tra Figliuolo e le farmacie: le mascherine Ffp2 in vendita a 75 centesimi

Le mascherine Ffp2, ormai obbligatorie in diversi luoghi al chiuso, ma anche all’aperto in occasione di alcuni eventi, verranno vendute nelle farmacie al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una: è quanto deciso dalla struttura commissariale del generale Figliuolo e le associazioni di categoria dei farmacisti.

L’accordo, a quanto si apprende, sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Nell’ultimo decreto anti-Covid, il governo si impegnava a calmierare il prezzo delle mascherine che d’ora in avanti saranno obbligatorie per accedere a cinema, teatri, sale da concerto, stadi, palazzetti, ma anche per prendere mezzi di trasporto locali e aerei, treni e traghetti.

Un obbligo che negli ultimi giorni aveva fatto schizzare la richiesta e i prezzi delle Ffp2 che nel giro di pochi giorni erano arrivate a costare in alcune farmacie anche 3 euro l’una.