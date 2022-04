Abbandonato perché troppo debole: la storia di Nuvola, l’agnellino che scamperà alla Pasqua

L’allevatore lo avrebbe lasciato morire sul ciglio della strada perché era il più debole, non seguiva la mamma, non era al passo con gli altri agnellini. Nuvola invece, come raccontato da La Repubblica, è stato salvato da una coppia di Pecetto (Torino) che ha poi raccontato di aver dovuto anche pagare un prezzo per portare via l’animale di cui l’allevatore voleva sbarazzarsi.

Da domenica scorsa l’agnellino si trova al Canc, il Centro animali non convenzionali di Grugliasco dove i veterinari stanno cercando di salvargli la vita. “Quando è arrivato non si reggeva in piedi – ha raccontato Mitzy Mauthe von Degerfeld, responsabile del centro insieme a Giuseppe Quaranta -. Ora è migliorato, questa mattina ha cominciato a muovere i primi passi ma non possiamo ancora dichiararlo fuori pericolo perché non riesce ancora ad alimentarsi da solo”.

Nuvola è un agnellino di pochissime settimane, un maschietto: se fosse rimasto nel branco e non fosse stato allontanato per la sua debolezza sarebbe potuto finire sulla tavola pasquale di qualche piemontese, tutto sommato ora ha una chance per sopravvivere. Se si riprenderà Nuvola avrà comunque già qualcuno che si prenderà cura di lui. La coppia che l’ha trovato ha già deciso di adottarlo e si è detta disponibile a pagare tutte le spese mediche dell’animale.