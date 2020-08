Guida senza patente sulla A1 e investe un poliziotto

Un poliziotto della Polstrada è stato investito sulla bretella autostradale di collegamento tra il Raccordo Anulare di Roma e la barriera dell’A1 di Fiano Romano da un guidatore senza patente, revocata 8 anni fa. La tragedia è avvenuta sabato 15 agosto dopo le 18,30. L’agente, originario di Marsciano (Perugia) ma di stanza a nord di Roma, stava rimuovendo alcuni ostacoli dalla carreggiata quando un’automobile lo ha travolto sulla corsia d’emergenza. Il poliziotto si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma nel reparto di terapia intensiva in gravissime condizioni. Sul profilo Facebook ufficiale della Polizia di Stato il messaggio rivolto al collega: “Non è ancora fuori pericolo Daniele, in servizio a Ferragosto per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini che sono transitati su quel tratto autostradale: ha riportato lesioni gravissime. Forza Daniele, non mollare!”.

