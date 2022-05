A 26 anni diventa suora di clausura e taglia tutti i capelli: “Nuova vita che ha inizio”

Elisa Palazzo, giovane leccese di 26 anni, ha deciso di diventare suora benedettina: da oggi sarà suor Elisa Bernadette. Ma il cambiamento nella sua vita futura andrà ben oltre il nome: tra due anni compierà i voti perpetui e diventerà a tutti gli effetti suora di clausura. Intanto, come vuole la regola di San Benedetto, ha già tagliato tutti i suoi lunghi capelli. “Una nuova vita che ha inizio”, ha detto il cardinale che ha presieduto la cerimonia, Marcello Semeraro.

Elisa ha iniziato il suo percorso da tempo, da quando è diventata “probanda” e poi “novizia” all’interno della comunità di femminile di San Giovanni Evangelista, che in onore della cerimonia ha aperto le porte del convento ad amici e parenti della 26enne. “Lo sguardo del Signore sulla sua vita mi ha portata fin qui” ha detto durante la cerimonia, in cui si è inginocchiata davanti al cardinale Semeraro per il taglio, rituale e significativo, dei lunghi capelli. La sua chioma sarà donata per realizzare toupet da destinare alle donne che seguono cure chemioterapiche.

I genitori hanno detto di essere felici perché vedono la figlia contenta per la sua scelta di vita e continueranno a supportarla come hanno fatto fino ad ora. Fondato nel 1133, secondo la tradizione, il convento di Lecce scandisce i suoi tempi secondo la regola dell’Ordine di San Benedetto, “ora et labora”: lavorare e pregare. Sarà questa la nuova vita di Elisa Bernadette.