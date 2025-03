L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si celebra la lotta per i diritti delle donne, ma la vera sfida è contrastare la violenza di genere 365 giorni all’anno. Una donna su tre nel mondo subisce violenza fisica o sessuale, almeno una volta nella vita. “Prevenire e contrastare la violenza di genere è un dovere collettivo e quotidiano, non solo l’ 8 marzo. Insieme possiamo contrastare un sistema che giustifica la violenza contro le donne. L’idea di questo progetto ‘Noi Siamo Qui’ nasce dal dovere morale che abbiamo di promuovere i diritti, i servizi e la libertà per tutte, in maniera accessibile, nei luoghi e nei locali pubblici, 365 giorni all’anno”, afferma Annachiara Sarto, Direttrice di Protection4kids.

Servono iniziative concrete e tangibili alla portata di tutte” continua la Sarto. Con il progetto lo per Lei di Protection4kids, nasce oggi un’iniziativa concreta: “Noi Siamo Qui” pensata per sensibilizzare e supportare attivamente la lotta contro la violenza di genere, agendo nei locali pubblici italiani come bar, ristoranti e discoteche 365 giorni all’anno. Troppo spesso, si cela una realtà fatta di parole che giustificano e normalizzano la violenza: frasi come “Se l’è cercata”, “Cosa ci faceva lì a quell’ora?”, “Aveva bevuto?”, “Ha scelto lei di farsi quel video” e altre ancora.

Le principali azioni del progetto “Noi Siamo Qui” sono:

1. Allestimento contro la violenza di genere: Nei bagni pubblici dei locali partner, saranno allestite grafiche informative con nessaggi di sensibilizzazione e risorse utili per le vittime di violenza. I locali coinvolti istribuiranno biglietti tascabili con numeri utili per chiedere aiuto, informazioni sui diritti delle donne e messaggi di rispetto e uguaglianza.

2. Educazione nelle scuole: Collaboriamo con le scuole italiane per promuovere la consapevolezza sul tema della violenza di genere e insegnare alle nuove generazioni il rispetto reciproco, prevenendo comportamenti violenti fin dalla giovane età.

3. Distribuzione di assorbenti gratuiti: A partire da oggi, sarà attiva la distribuzione di assorbenti nei bagni di bar, ristoranti, cinema, scuole e altri locali pubblici partner. Lo slogan “La solidarietà è una scelta, il ciclo mestruale no” sottolinea l’importanza di un supporto pratico e inclusivo per tutte le donne, ovunque si trovino. “Siamo molto felici. Il Progetto sta riscontrando un grandissimo successo ed è proprio quello che speravamo poichè per essere efficace deve essere abbracciato in modo collettivo. Vi nomino alcuni dei partner dove da settimana prossima, potrete trovare i bagni allestiti, abbiamo il Ristorante Pizzeria Alla Torre, il Bar Bistro San Giustino, la Discoteca Aryas e molti altri. Ci sono partner istituzionali addirittura da fuori regione come il progetto di Social Housing DaMe e il Ristorante Trattoria A’ ra gghiazza, in Calabria” conclude Annachiara Sarto.

Come diventare partner?

Diventa Partner del progetto “Noi Siamo Qui” e fai la differenza. Ogni piccolo gesto conta nella lotta contro la violenza di genere, ogni giorno dell’anno. P4K garantirà:

• La produzione, la distribuzione di materiale informativo e l’allestimento infografico, per sensibilizzare contro la violenza di genere.

• Il rifornimento di assorbenti nei locali pubblici coinvolti.

• Il sostegno a progetti educativi nelle scuole, promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza tra i giovani.

Per diventare partner contattare Lucrezia Pivato (+39 351 673 3849).