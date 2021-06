2 giugno 2021 Festa della Repubblica: negozi e supermercati aperti o chiusi in Italia. Info e orari

Oggi, 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Una domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore, complice anche le riaperture che hanno interessato il nostro Paese in queste settimane, ancora alle prese con l’emergenza Covid. Bisogna dire che, come già accaduto il Primo maggio in occasione della Festa dei lavoratori, non c’è una risposta univoca, poiché la situazione potrebbe variare da Regione a Regione. Alcuni esercizi commerciali, quindi, potrebbero rimanere chiusi o subire modifiche al normale orario di apertura e chiusura. In linea di massima quasi tutti i negozi e i supermercati dovrebbero rimanere aperti nel corso della giornata del 2 giugno, seguendo gli orari dei giorni festivi, e dunque sarà possibile andare a fare la spesa o fare shopping nei centri commerciali anche durante la Festa della Repubblica. Vediamo allora le scelte adottate nelle principali città per sapere se oggi, 2 giugno 2021, potremo andare a fare spesa o un giro nei centri commerciali.

2 giugno 2021, negozi e supermercati aperti o chiusi

Anche oggi 2 giugno, salvo decisione diversa delle singole catene o punti vendita, i supermercati e i negozi resteranno aperti anche nel corso della giornata della Festa della Repubblica. Vediamo le scelte fatte dalle principali catene. Tutti i supermercati Esselunga saranno aperti sul territorio nazionale con l’orario 9-20.

Anche i supermercati Conad saranno aperti tutta la giornata del 2 giugno, con chiusura alle 20 o alle 21 a seconda del punto vendita. Situazione diversa per i supermercati del gruppo Pam – Panorama che non garantisce l’apertura di tutti i punti vendita ma solo aperture straordinarie di alcuni. Per questo motivo, per avere la certezza degli effettivi orari del proprio negozio di riferimento, è sempre consigliabile andare sul sito ufficiale e controllare.

Centri commerciali

Abbiamo visto i negozi e i supermercati aperti o chiusi oggi, 2 giugno 2021, per la Festa della Repubblica, e per quanto riguarda i centri commerciali? Secondo l’ultimo decreto legge, dal 22 maggio è possibile tornare a fare shopping nei mercati, centri e gallerie commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi. Anche i centri commerciali, quindi, saranno aperti.

A Roma, per esempio, sarà possibile recarsi nei principali centri commerciali, come Aura, che sarà aperto dalle ore 9:30 e fino alle 20:30, o a Roma Est, aperto dalle ore 10 fino alle 21. Anche il centro commerciale Maximo sarà aperto dalle 9:15 alle 21. Anche a Milano sarà possibile recarsi nei centri commerciali che resteranno aperti, così come nelle grandi catene, come ad esempio Ikea o Decathlon.