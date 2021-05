Primo maggio 2021: negozi e supermercati aperti o chiusi in Italia. Info e orari

Oggi, 1 maggio 2021 (Festa dei Lavoratori), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Una domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore, complici anche le chiusure e i divieti in atto nel rispetto delle normative anti-Covid. C’è da dire che proprio come accaduto già a Pasqua e Pasquetta o per il 25 aprile, non c’è un’unica risposta a questa domanda, ma la situazione varia da Regione a Regione.

Infatti le singole Regioni hanno l’autorità di imporre la chiusura delle attività commerciali oppure permettere l’apertura straordinaria anche durante i giorni non lavorativi. C’è da dire comunque che la situazione pandemica sembra sotto controllo in gran parte del Paese, con quasi tutte le Regioni in zona gialla. Eppure alcuni Presidenti hanno deciso di adottare la via della prudenza, per evitare pericolosi spostamenti in un giorno di festa. Vediamo allora le scelte adottate nelle principali città per sapere se oggi, Primo maggio 2021, i negozi e i supermercati saranno aperti o chiusi.

Milano

A Milano i singoli supermercati hanno deciso autonomamente in base alle diverse catene di appartenenza, quindi occorre consultare i siti on line dei supermercati per informarsi. Tutti i negozi di Esselunga saranno chiusi sabato 1° maggio, mentre domenica 2 osserveranno l’orario normale, dalle 9 alle 20; i punti vendita Coop, come da tradizione, rimarranno chiusi per la Festa dei lavoratori. Per i supermercati Conad ogni punto vendita deciderà in autonomia. A Milano sabato sono aperti, dalle 9 alle 19, i punti vendita di via Venini, via B. Marcello, via Padova, corso Lodi, via Quaranta; infine la maggior parte dei negozi Carrefour resterà aperta anche il primo maggio, con orario continuato dalle 7 alle 21.

Primo maggio 2021 supermercati e negozi aperti o chiusi | Roma

Nella Capitale la situazione sarà analoga a quella descritta a Milano, con orari differenti in base al punto vendita: inoltre i supermercati chiudono entro le ore 21 in modo tale da permettere alle persone di rientrare nelle proprie abitazioni rispettando i limiti del coprifuoco. Stessa situazione anche per quasi tutti i punti vendita di Gros, tra cui Sacoph, Castoro, Dem e Iperdem.

Toscana

In Toscana il governatore Eugenio Giani ha firmato un’apposita ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tutti i supermercati e i centri commerciali durante la giornata del primo maggio, per evitare la formazione di assembramenti durante questa festività.

Centri commerciali

I centri commerciali, in base a quanto stabilito nell’ultimo Decreto firmato dal premier Draghi, continuano ad essere chiusi durante il fine settimana in tutte le regioni, e dunque terranno le serrande abbassate anche nella giornata del primo maggio, ad esclusioni dei negozi essenziali. I negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie resteranno aperti in base al colore della Regione.

