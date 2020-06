2 giugno 2020 frecce tricolori: orario e dove vedere in diretta tv

2 GIUGNO 2020 FRECCE TRICOLORI TV STREAMING – Oggi, martedì 2 giugno 2020, si celebra la Festa della Repubblica italiana. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma delle celebrazioni non prevede la parata militare, ma ci sarà comunque il tradizionale passaggio delle frecce tricolori su Roma. La scorsa settimana la pattuglia acrobatica ha colorato i cieli di tutta Italia da Milano a Palermo, da Firenze a Napoli. Dopo aver viaggiato lungo tutto lo stivale, i piloti delle frecce tricolori oggi, 2 giugno, concluderanno il loro tour con il tradizionale sorvolo di Roma, in occasione della Festa della Repubblica. Ma dove sarà possibile vedere le Frecce tricolori in azione in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le frecce tricolori in diretta tv e streaming

Annullata la consueta sfilata delle forze militari ai fori imperiali, l’appuntamento principale sarà la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti alla Tomba del milite ignoto, all’Altare della Patria. Durante l’evento per il 74esimo anniversario della Festa della Repubblica, nella prima parte della mattinata di martedì 2 giugno, le frecce tricolori saranno impegnate in alcuni passaggi su Roma. Ma a che ora passeranno le Frecce Tricolori? L’orario dell’inzio della cerimonia è previsto alle ore 9-9,15.

Dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? La Rai proporrà per tutta la giornata approfondimenti e finestre informative dedicate alla Festa della Repubblica: la cerimonia all’Altare della Patria, con il passaggio delle frecce tricolori su Roma, sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 8,55 di oggi, 2 giugno 2020, su Rai 1, all’interno di UnoMattina. Sarà possibile seguire il passaggio delle Frecce Tricolori anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

