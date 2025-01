1 gennaio 2025, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, Capodanno, orari

I negozi e i supermercati oggi, 1 gennaio 2025, Capodanno, sono aperti o chiusi in Italia? Ve lo diciamo subito: oggi sarà praticamente impossibile trovare qualcosa aperto. Per cui, se avete dimenticato qualcosa per il pranzo, siete in difficoltà. D’altronde è un giorno festivo e per molti è l’occasione per rilassarsi e iniziare il nuovo anno in compagnia di amici e parenti. I supermercati sono rimasti aperti un po’ ovunque ieri, 31 dicembre, magari con orario ridotto, mentre oggi è tutto chiuso.

In ogni caso il consiglio che vi diamo è quello di verificare direttamente l’apertura o la chiusura del vostro punto vendita di fiducia tramite il sito internet o le pagine social. Ma ormai è tradizione consolidata che nessun negozio apre al primo dell’anno. D’altronde stanotte molti hanno fatto le ore piccole, per cui non avrebbe senso tenere aperto il 1 gennaio 2025. Gli unici negozi aperti a Capodanno 2024 possono essere al massimo i centri commerciali che ospitano una multisala cinematografica, aperti limitatamente a quella e magari all’area dei ristoranti che si sviluppa lì intorno. Qualche supermercato aperto potrebbe esserci per le catene Carrefour e Conad, ma consigliamo di consultare i siti ufficiali. Generalmente chiusi anche gli outlet village, chiusi i megastore IKEA, chiusi i negozi di abbigliamento sportivo Decathlon e anche la GDS di MediaWorld, Unieuro, Euronics e simili.