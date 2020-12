Whatsapp, la truffa del codice a 6 cifre negli auguri di Capodanno: gli sms che contengono il virus

Whatsapp, la truffa del codice a 6 cifre negli auguri di Capodanno

In questo anno piuttosto particolare che sta per concludersi ci mancava giusto la truffa con virus su Whatsapp. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato la cosiddetta “truffa Whatsapp Capodanno 2021“. Chi ne cade vittima si vede bloccare il profilo dell’app, tutti i suoi dati, le sue chat e i file media. Ma vediamo come funziona l’attacco hacker su Whatsapp tramite messaggi di auguri di Capodanno e come difendersi dalla truffa.

Truffa Whatsapp Capodanno: le prime segnalazioni del virus a Orzinuovi (Brescia)

Tutto è partito a Orzinuovi, in provincia di Brescia, dove un virus informatico si è diffuso sui telefoni di centinaia di persone. Secondo quanto riporta Ansa, le vittime sono tutte le persone che tra Natale e Santo Stefano hanno ricevuto un messaggio di auguri WhatsApp da un vigile del fuoco del paese e che conteneva il virus. Chi ha risposto ha subito il blocco immediato di WhatsApp che continua ancora oggi. Tra le vittime anche il sindaco e senatore di Fratelli di Italia Gianpietro Maffoni.

Truffa Whatsapp Capodanno: come funziona

Le vittime della truffa ricevono un messaggio su Whatsapp da un hacker che si spaccia per una persona a noi vicina (amico, parente o conoscente). Nel messaggio i truffatori affermano di aver inviato per sbaglio al loro telefono un codice di 6 cifre via SMS; nel testo viene chiesto di copiare le 6 cifre ricevute nell’SMS e spedirle al mittente.

Le vittime ricevono davvero un messaggio da parte dell’assistenza WhatsApp con un codice a sei cifre, quello che solitamente utilizziamo per attivare il nostro account Whatsapp su un altro smartphone. Si tratta del codice di autenticazione temporaneo che serve per attivare l’app su un nuovo telefono.

A quel punto, il truffatore scrive un messaggio alla vittima (spacciandosi sempre per parente o amico) e chiederà quel codice a sei cifre autentico ricevuto su Whatsapp. Se la vittima dovesse fornirlo a quel punto l’hacker prenderà il controllo dell’account e avrà accesso a tutti i dati e i materiali contenuti nella chat. Il solo modo per venirne fuori, consiglia Giornalettismo, a quel punto, è disinstallare l’applicazione appena possibile rischiando però di perdere tutti i dati, che comunque saranno già stato trafugati.

