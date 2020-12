Frasi per gli auguri di buon anno 2021 da inviare su WhatsApp

Stasera, giovedì 31 dicembre, finalmente saluteremo questo terribile 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia di Covid 19 che tanti morti ha fatto e sta facendo nel mondo, e daremo il benvenuto al 2021 con la speranza che sia l’anno della ripartenza. Per l’occasione tantissimi di noi saranno chiamati a mandare dei messaggi di auguri via sms o whatsapp. Avete poca fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto una serie di frasi utili che potrebbero fare al caso vostro per i vostri auguri di buon anno 2021 perfette per essere inviate su WhatsApp. Eccole:

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2021!

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon 2021!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2021 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon 2021.

