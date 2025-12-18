C’è anche “Occhi Spaccanti”, ovvero il complimento che Raoul Bova fece a Martina Ceretti nei famosi audio rubati, tra i neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025. L’attore, che tra l’altro ha depositato il marchio, di recente aveva stigmatizzato il diffondersi di quelle parole affermando: “Tutti sapevano di questa parola famosa, ‘occhi spaccanti’, che è andata più in voga di qualsiasi altra cosa, prima della guerra e dei femminicidi. Questa è stata l’Italia che mi ha massacrato. Siamo curiosi del gossip e siamo abituati a veder crollare una persona per sentirci importanti”. Nonostante questo, però, la Treccani ha deciso di inserire “occhi spaccanti” tra i neologismi del 2025 con la seguente definizione: “Occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso”.

Tra le nuove parole entrano pro-Pal (“chi sostiene la causa politica del popolo palestinese”) e sumud, dopo il caso della Global Sumud Flotilla, il cui significato è “resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà, intesi come valori culturali e politici dei palestinesi che intendono restare nelle terre dove abitano”. E ancora: kiss cam (“la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano”) e keybox (“cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione”). Al tennista italiano Jannik Sinner, invece, si deve il neologismo “ingiocabile”, ovvero “detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile”. Spazio anche ai “maranza”, il cui significato è “negli usi attuali, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga”.

Secondo i linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana, i neologismi selezionati “fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il nostro lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso del 2025, hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre”.

“Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno complesso – osserva il direttore Marcello Sorgi – grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente segnato dal dominio di Donald Trump, con l’altalena dei dazi e i negoziati che hanno portato alla tregua in Medio Oriente, mentre in Ucraina continua il braccio di ferro con Vladimir Putin. Su questo sfondo si muovono un’Europa alle prese con l’ascesa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la crisi francese e la svolta del Regno Unito di Keir Starmer, e un’Italia che fa valere il proprio peso in vicende delicate come quella della giornalista Cecilia Sala, trovando nuovi protagonisti nella Chiesa di Papa Leone XIV e nello sport, con Jannik Sinner e Jasmine Paolini”.