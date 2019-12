Il presepe di Banksy per il Natale 2019

Si chiama “La cicatrice di Betlemme” (Scar of Bethlehem, ndr) il presepe di Banksy apparso in Cisgiordania proprio a ridosso del Natale. L’opera provocatoria dello street artist più celebre al mondo fa discutere, ma soprattutto riflettere.

La scena rappresentata è quella della mangiatoia dove è nato Gesù bambino, posizionata davanti a blocchi di cemento. Sulla testa di Gesù, Giuseppe e Maria però non c’è la stella cometa, ma un foro provocato da un colpo di proiettile.

Ma anche il luogo scelto da Banksy per la sua opera non è casuale. Il “presepe di guerra” del misterioso artista britannico si trova infatti davanti al Walled-Off Hotel, l’albergo realizzato dallo stesso autore a Betlemme, con vista sul Muro fatto costruito da Israele per separare la città palestinese dai territori di Gerusalemme Est.

Sulla parete grigia di cemento ci sono le scritte, in inglese e in francese, “amore” e “pace”.

