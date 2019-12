Banksy, il clochard diventa Babbo Natale: il nuovo emozionante video dell’artista

Un nuovo commovente video di Banksy, che l’artista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino – senza che lui chiedesse mai niente”.

La nuova opera di Banksy è dedicata al Natale e ai clochard, quelli che più di tutti soffrono in questo periodo di festa. Nel video, infatti, si vede un senzatetto che in poco tempo si trasforma in Babbo Natale, in una grigia Birmingham.

Un video che dà lascia una grande commozione ma anche un senso di speranza. Tanti i commenti positivi da parte degli utenti dei social: “È bellissima”, “sei un vero genio”. Nella clip si vede un uomo che si stende su una panchina della cittadina inglese. In poco tempo il misterioso street artist lo trasforma in un emozionante Babbo Natale.

Banksy, il nuovo murale contro i cambiamenti climatici a Londra | FOTO

Gross Domestic Product: il nuovo shop di Banksy a Londra

Potrebbero interessarti Jason Derulo superdotato, Instagram lo censura: “Sono le mie dimensioni” Come addobbare l’albero di Natale 2019: consigli utili Albero di Natale a Roma 2019, torna Spelacchio by Netflix