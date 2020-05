“Siamo qui per te a prescindere da quanto durerà”: l’esilarante spot di Pornhub sulla quarantena

Lo spot di Pornhub sulla quarantena: “Ci siamo a prescindere da quanto durerà”

Nell’ultimo mese e mezzo, in concomitanza con la quarantena in quasi tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus, Pornhub ha abituato gli appassionati a delle iniziative singolari e apprezzate: l’ultima in ordine di tempo riguarda un divertente spot che sottolinea come il sito pornografico più diffuso al mondo rimanga a fianco dei cittadini anche in questo momento delicato. “Non sappiamo quanto tempo durerà – recita la voce all’interno del video – o come sarà il futuro, ma non è importante cosa succederà perché noi siamo qui per te. Come tu sei stato sempre lì per noi”.

“Potresti essere isolato – continua lo spot di Pornhub – ma non sei da solo, perché noi siamo qui per rendere più facili questi tempi complicati, o anche per rendere le cose più normali anche solo per un minuto. Pornhub è qui per te, a prescindere da quanto durerà. Saremo pure soli, ma sempre insieme”.

