Pagati per visitare i mercatini di Natale a Praga, Vienna e Budapest e Bratislava: offerta di lavoro da sogno

Eccezion fatta per i Grinch in carne e ossa, che odiano le festività natalizie, tutti noi adoriamo passeggiare per i mercatini di Natale che vengono allestiti nelle varie città nel mese di dicembre. Un modo per vivere appieno l’atmosfera di una delle feste più belle dell’anno, amata dai più piccoli tanto quanto dagli adulti. Ma da adesso, addirittura, visitare i mercatini di Natale può diventare un vero e proprio lavoro. Con tanto di stipendio.

Civitatis, un’azienda spagnola che si occupa della distribuzione di tour guidati in lingua spagnola e di attività culturali e ricreative, ha infatti lanciato sul suo sito web una proposta di lavoro senza precedenti. Che farà drizzare le antenne a tutti coloro che amano il Natale e i suoi mercatini.

La figura cercata dall’azienda spagnola è quella del Christmas Market Tester: il candidato dovrà in pratica visitare i mercati di Natale allestiti nelle città di Praga, Bratislava, Vienna e Budapest e, al termine del suo tour, scrivere recensioni utili all’azienda perché i pacchetti offerti agli utenti siano della miglior qualità possibile.

In altre parole, colui che otterrà il lavoro da sogno di visitare i mercatini di Natale dovrà dare indicazioni all’azienda sulle attività più apprezzate dai clienti, su cosa si può migliorare, su quali sono i tour migliori da offrire. In più, bisognerà scattare belle fotografie e produrre dei post sui social network che attirino la clientela.

In cambio, oltre all’impagabile piacere di passare quattro giorni in città fantastiche vivendo appieno l’atmosfera di Natale (con tanto di neve), riceverà 50 euro al giorno più trasferimento e alloggio pagati.

Offerta di lavoro per visitare i mercatini di Natale: come candidarsi e quando scade

Se siete interessati all’offerta (e lo sappiamo, l’idea vi sta stuzzicando tantissimo), non avete assolutamente tempo da perdere. La candidatura, infatti, scadrà domani, sabato 30 novembre 2019. Il viaggio tra Praga, Bratislava, Vienna e Budapest avverrà invece dal 16 al 19 dicembre 2019. Si partirà da Piazza della Città Vecchia di Praga, per terminare ai mercatini della Basilica di Budapest.

Il requisito per proporsi è uno soltanto: aver compiuto 18 anni. Non conta la nazionalità, né il titolo di studio. Solo un amore sconfinato per il Natale, i festoni, gli addobbi, il cibo di strada, i gadget natalizi e quell’atmosfera che ci fa sentire tutti più vicini e più buoni. Viverla con qualche soldo in più in tasca, poi, deve essere proprio il massimo.

