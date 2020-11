L’inquietante risata da robot del televangelista pro-Trump dopo la notizia della vittoria di Biden

L’inquietante risata da robot del televangelista pro-Trump | VIDEO

“Cosa dicono i media? Che Joe Biden è il presidente? Ahahahah”. Il predicatore televisivo Kenneth Copland, convinto sostenitore di Donald Trump, esplode in una risata di circa 40 secondi davanti ai suoi seguaci all’annuncio della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane. Il pastore milionario del Texas si era già fatto riconoscere in passato quando dichiarò di poter curare i malati di Covid grazie alle sue “doti”: era sufficiente che i fedeli toccassero lo schermo del loro televisore mentre lui era in onda.

