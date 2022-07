“Irina Shayk sostiene Putin”: bufera sulla top model russa. La replica su Instagram

Irina Shayk, ex compagna dell’attore Bradley Cooper e del calciatore Cristiano Ronaldo, ha postato su Instagram una foto di un piatto tipico russo, un’insalata, con la scritta “russianzz on Wednesday”, attirando le polemiche degli utenti del social network.

A far scoppiare la bufera è stata la lettera ‘Z’, il simbolo che marchia i carri armati e i veicoli militari russi in Ucraina. Il post della modella russa è stato quindi interpretato come un suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

Costume / Kanye West e Irina Shayk stanno insieme: le foto della coppia in vacanza in Provenza Gossip / Irina Shayk fotografata a casa dell’ex Bradley Cooper

La replica della modella russa Irina Shayk

“A volte un’insalata è solo un’insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commento politico qui. Augurando ogni amore”, ha replicato Irina Shayk in una storia Instagram.