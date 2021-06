Kanye West e Irina Shayk stanno insieme: le foto della coppia in vacanza in Provenza

Kanye West e Irina Shayk stanno insieme: è ufficiale. Il rapper sembra essersi ripreso dopo il divorzio da Kim Kardashian avvenuto lo scorso febbraio e la top model russa si è così lasciata alle spalle il matrimonio, finito ormai da tempo, con Bradley Cooper.

La nuova coppia è stata fotografata in un hotel di lusso da almeno 1.250 euro a notte, in Provenza, Francia. Le foto, pubblicate in esclusiva dal Daily Mail, mostrano i due fidanzati nella loro prima vacanza insieme, con un gruppo di amici, per festeggiare il compleanno del rapper, avvenuto lo scorso 8 giugno. Per il loro soggiorno, sembra che l’albergo sia stato chiuso al pubblico.

Kanye West, 44 anni, ha 4 figli con Kim Kardashian: North, 7 anni, Saint, 5, Chicago, 2 e Psalm, di solo un anno. Irina Shayk, 35 anni, è mamma di Lea, 4 anni, (avuta con l’ex compagno Bradley Cooper).

