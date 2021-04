Sembra una storia degna della distopica serie tv Black Mirror quella di Vladislav Ivanov, un ragazzo russo di 27 anni che è rimasto “intrappolato” per più di 3 mesi in un reality show cinese che aveva lo scopo di formare una nuova boy band.

Vladislav Ivanov, che nel programma era conosciuto con il nome d’arte Lelush, era confinato nell’isola di Hainan, in Cina, senza telefono. Il giovane voleva uscire dal reality dentro al quale si sentiva “in trappola” e così ha iniziato a implorare gli spettatori di votarlo e mandarlo a casa, si esibiva male nella speranza di essere espulso ottenendo, però, l’effetto opposto, gli spettatori infatti si sono affezionati a lui e lo hanno votato per farlo rimanere in gara e portarlo fino alla finale. Nonostante le sue suppliche in diretta, rimaste inascoltate.

“Non mi amate, non otterrete niente”, “Per favore non fatemi andare in finale, sono stanco”, “Spero che i giudici non mi supportino, voglio la libertà”, implorava il ragazzo. Per il 27enne era un incubo. Il giovane non poteva lasciare il reality cinese per propria volontà perché altrimenti avrebbe dovuto pagare una penale molto salata secondo gli obblighi contrattuali.

Vladislav Ivanov, modello part-time originario della città russa di Vladivostok, era stato ingaggiato per lo show cinese Produce Camp 2021 come traduttore, quando i produttori lo hanno notato per il suo bell’aspetto e gli hanno chiesto di iscriversi come concorrente. “Ti piacerebbe sperimentare una nuova vita?” è stato chiesto al ragazzo, lui ha accettato senza sapere che sarebbe diventato – per lui – un incubo.

Alla fine, dopo tre mesi in cui è rimasto “intrappolato” nello spettacolo della boy band cinese, l’interprete di lingua russa è stato “liberato“ in finale. Quando è finito il programma, Ivanov ha scritto sul suo account Weibo: “Sto finalmente uscendo”. Il post è stato visto più di 180 milioni di volte e ha ottenuto più di 59mila condivisioni.

Leggi anche: 1. La Cina come Black Mirror: introdurrà un punteggio sociale; // 2. Come in Black Mirror un’app vi dirà quanto durerà la vostra relazione

Potrebbero interessarti Body positive, Chiara Ferragni mostra la pancia a un mese dal parto I Foto album: regali importante da fare con il cuore Assessore Lega: “Fedez con lo smalto? Mio figlio lo spedirei fuori casa”. E il rapper la zittisce