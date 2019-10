Instagram elimina i filtri di bellezza con effetto “chirurgia estetica”

Instagram vieta i filtri bellezza che promuovono la chirurgia estetica

Labbra carnose, zigomi alti, pelle liscia senza imperfezioni. Sono tantissimi gli utenti Instagram che utilizzano i filtri di bellezza per modificare il proprio aspetto, ma per tutti gli amanti dei trucchi estetici dell’app è in arrivo una brutta notizia. Il social, infatti, ha intenzione di rimuovere tutti i filtri con “effetto chirurgia plastica” dalla piattaforma.

Non si potranno più modificare video e foto intervenendo sui tratti del viso per rendersi più belli. La decisione di Instagram nasce proprio per difendere i propri utenti dai filtri che possono avere effetti negativi e distorti sulla percezione di sé.

Tra i filtri più famosi vietati da Instagram, Plastica (della digital designer Teresa Fogolari) e FixMe.

La Spark AR ha annunciato che presto rimuoverà gli effetti dalla app e che non ne verranno mai più aggiunti di simili.

Italia, l’autostima delle donne è tra le più basse al mondo

Le 10 funzionalità nascoste di Instagram che non conosce (quasi) nessuno

Potrebbero interessarti Netflix vuole dire addio alla condivisione dell'abbonamento Altan a TPI: "Gli italiani? Non hanno un forte senso dello stato" | VIDEO Fedez e Chiara Ferragni vittime degli haters, ma per il pm “sui social si può”

Instagram elimina la sezione “Segui già”

C’è un trucco per vedere foto e stories dei profili privati Instagram (senza essere scoperti)