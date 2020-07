L’influencer svela i trucchi dietro le “foto perfette” di Instagram

Su Instagram è facile ingannare i follower e a svelare i trucchi è proprio chi, sui social, ha riscontrato anche una certa fama. Un’influencer di 33 anni, Danae Mercer, seguita da oltre 1,1 milioni di follower, ha così deciso di svelare quali sono i trucchi che spesso e volentieri si usano su Instagram per nascondere elementi come la cellulite. Da tempo, la giornalista e influencer Mercer ha infatti deciso di pubblicare sul proprio account dei collage che mostrano la differenza tra Instagram e la realtà. Mercer, che ha lavorato per oltre dieci anni nelle riviste di moda e ha visto all’opera tantissimi fotografi professionisti, ha ormai l’occhio professionale e sa quali sono i trucchetti per ingannare chi, quella foto, si limiterà soltanto a guardarla, senza conoscerne i retroscena. “La prossima volta che ti confronti con uno sconosciuto sui social media, ricorda questi trucchi. Ricorda come l’illuminazione può essere manipolata per creare la ‘perfezione’. Lo stesso vale per l’angolazione. La posa. La posizione della telecamera. I tipi di specchio. L’olio sulla pelle”, questi sono soltanto alcuni dei suggerimenti che l’influencer dà ai suoi follower.

I trucchi più diffusi su Instagram per celare le imperfezioni: illuminazione e posa

Qual è il trucco più diffuso su Instagram per celare le imperfezioni? Sicuramente l’illuminazione, a detta di Danae Mercer. “La luce cambia la foto”, scrive. “All’ombra le imperfezioni si vedono meno, la luce dall’alto di mezzogiorno le illumina in modo crudele. La luce laterale diffusa da una finestra è la più lusinghiera per gli addominali ma di solito piuttosto cattiva sul viso. Ecco perché spesso vedrai un telefono che copre il volto. Ma voi siete fantastiche con ogni tipo di luce”. L’influencer, che vive a Dubai, ha voluto far luce sulle verità nascoste dai social, senza avere paura di mettere in mostra le proprie imperfezioni.

Un altro trucco è scegliere la posa quando si è seduti. Addome teso, pancia in dentro e fianchi che sporgono all’indietro: “Ma nella vita reale io mi siedo come tutti gli esseri umani”, specifica l’influencer, mostrandosi in una foto-collage dove mostra la sua cellulite, che però scompare con una combinazione di giusta illuminazione e filtro per eliminare l’effetto pelle a buccia d’arancia. “L’illuminazione fa la differenza. In una il mio sedere è inclinato e nell’ombra, la poca luce nasconde la cellulite e leviga le smagliature, è lusinghiero, nell’altra sono solo accovacciata casualmente di fronte allo specchio, fianchi e cosce sono alla luce del sole”, scrive la Mercer.

