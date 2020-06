Influencer si fa un video semi-nuda durante una cerimonia religiosa in spiaggia. Scoppia il caos | VIDEO

Una Influencer ha registrato un video di fitness in una spiaggia a Bali. Nelle vicinanze si stava svolgendo una cerimonia religiosa che è stata ripresa da una terza persona. Sullo sfondo si può vedere Tatjana Maria Lucia, l’influencer in questione, mentre fa degli squat a corpo libero coperta da un costume succinto. La donna è stata particolarmente criticata e il filmato è stato condiviso dalla pagina The Canggu Pole, con il titolo “Ignorancers in the wild”.

Quasi 70mila visualizzazioni al post e pioggia d’insulti sui social contro l’influencer per il mancato rispetto della cultura locale. “Davvero è così difficile rispettare la cultura altrui?”, domanda retorico qualcuno. “Pensano solo a loro stessi” o ancora: “Un peccato che in inglese non esista una traduzione accurata della parola tedesca ‘Frendshamen’: essere dispiaciuti per la loro mancanza di senso civico”. Tatjana Maria Lucia ha oltre 3mila followers e si descrive come una “sexuality coach” e un’insegnante di yoga e meditazione.

Altri invece hanno difeso la donna spiegando come fosse soltanto in costume da bagno su un suolo pubblico come una spiaggia. Inoltre non poteva sapere che le persone al suo fianco stavano svolgendo una qualunque cerimonia religiosa: “Chiedono rispetto per la religione ma allo stesso modo dovrebbero rispettare chi vive in modo diverso dal loro. Sta solo vivendo la sua vita”.

