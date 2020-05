Coronavirus, l’assurdo esperimento che dimostrerebbe perché il contagio in Giappone è più basso

Il talk show Hiruobi dell’emittente tv Tbs ha dato vita a un curioso esperimento che dimostrerebbe perché in Giappone ci sono meno contagi da Coronavirus. Secondo il programma televisivo la ragione è semplice: dipende tutto dalla lingua parlata nel Paese. Una parola pronunciata in giapponese – a detta loro – genererebbe meno particelle nell’aria rispetto alla stessa parola pronunciata in inglese.

Per dimostrare la validità dell’esperimento nel video viene mostrata una donna che pronuncia la frase “Questa è una penna” davanti a un foglio di carta. La frase viene pronunciata prima in giapponese e poi in inglese. Il movimento del foglio, che indicherebbe l’ammontare d’aria espulsa dalla donna, risulterebbe maggiore quando la frase viene pronunciata in inglese.

La teoria esposta attraverso l’esperimento con il foglio di carta lascia intendere che la lingua inglese possa rilasciare più particelle nell’aria, e che quindi possa contribuire maggiormente alla diffusione del Coronavirus nell’aria. Ma gli esperti ospiti del talk show hanno smentito la teoria negando che possa esserci una correlazione tra il tasso di contagio e la lingua parlata in un Paese.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI : Covid, i soldi per la ripartenza? Il comune di Bergamo li assegna a chi produce armi, ma non alle piccole imprese / 2. Coronavirus, dopo la gaffe sull’indice di trasmissibilità ora Gallera se la prende con TPI : “Pseudo-giornalisti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Strage di Capaci, a Palermo il murale di Tvboy dedicato a Falcone Dopo due mesi di lockdown l'asino riconosce il padrone: il video Vincenzo De Luca come Super Mario: il presidente campano protagonista di DeLucaRun