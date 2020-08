Ferragosto 2020, tutti gli eventi in Italia da Nord a Sud

Anche quest’anno torna il Ferragosto, un’usanza di origini pagane poi acquisita dalla religione cattolica che celebra l’Assunzione in cielo di Maria. La centenaria tradizione agostana quest’estate si scontrerà però con le regole imposte dall’emergenza Coronavirus e con la curva epidemica in leggere risalita negli ultimi giorni in Italia, che ha imposto una stretta alla movida in varie Regioni, dalla Sicilia all’Emilia Romagna, e portato all’annullamento di diversi eventi. Ma anche quest’anno non mancheranno le occasioni per celebrare la ricorrenza, seppur in modo diverso. Vediamo allora come festeggiare il Ferragosto 2020.

Ferragosto 2020 | Gli eventi a Roma

A Roma il Cinema in piazza organizzato dall’Associazione Piccolo America continua anche nel weekend di Ferragosto, nelle splendidi cornici di Piazza San Cosimato e del parco della Cervelletta, dove il primo film a essere proiettato a mezzanotte sarà il restauro del cult “The Blues Brothers“, di John Landis. Domenica 16 agosto sarà invece il film “Cold War” a intrattenere il pubblico, con il Premio Oscar Pawel Pawlikowski ospite in videocollegamento dalla Polonia. Sul litorale laziale, invece, il 15 agosto il Castello di Santa Severa ospiterà il comico e cabarettista di Zelig Dado, nell’ambito della rassegna “Sere d’estate”.

Per chi ama ammirare le bellezze della capitale, basterà fare il biglietto per accedere ai Fori Imperiali per trascorrere il Ferragosto immersi nella bellezza. Dalle 19 alle 22,30 i visitatori potranno fruire di una passeggiata serale in una delle aree archeologiche più suggestive della città eterna. La visita dei Fori Imperiali comprende anche l’accesso ai sotterranei di Palazzo Valentini per arrivare al Foro di Cesare. Nell’incantevole Borgo di Ostia Antica, invece, continua la quarta edizione di “Ferragostia Antica” a cura dell’Associazione Affabulazione.

Ferragosto 2020 | Gli eventi a Milano

Dopo i mesi di chiusura dovuti alla quarantena, i musei di Milano resteranno aperti anche a Ferragosto, per accogliere i visitatori tra cultura e aria condizionata. La Pinacoteca di Brera sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso gratuito per tutti. Anche il Mudec, sabato 15 agosto, accoglierà i suoi ospiti dalle 11 alle 18 con le meraviglie della collezione permanente. Il celebre Cenacolo di Leonardo sarà aperto dalle 9 alle 19, con un numero massimo consentito di persone pari a 18 ogni 15 minuti.

Le mostre di Palazzo Reale resteranno aperte al pubblico anche a Ferragosto, dalle 11 alle 19.30. Per chi invece preferisce divertirsi all’aria aperta, all’Idroscalo le piscine rimarranno aperte dalle 9 alle 20, per poi dare il via alla serata con grigliate, dj set e cocktail bar a partire dalle 20. Il 15 agosto, inoltre, anche i Bagni Misteriosi saranno aperti al pubblico, dalle 19 fino alle 23.00, con un aperitivo a piedi nudi sul prato al costo di 15 euro, dove la prenotazione è obbligatoria.

Ferragosto 2020 | Eventi in Sicilia e Sardegna

Anche se molti eventi mondani sono stati annullati a causa dell’emergenza Coronavirus, le due isole più affollate dell’estate offrono ancora numerose occasioni e attrazioni per trascorrere un buon Ferragosto. In Sicilia, presso il Palazzo della cultura di Catania, ad esempio, è possibile visitare la mostra “Sine Die”, un’esibizione gratuita che, attraverso le fotografie di oltre 100 autori, approfondisce le nuove dinamiche sociali di cui tutti noi stiamo facendo esperienza a causa dell’emergenza Coronavirus. La mostra è aperta dalle 9 alle 19. Le Gole dell’Alcantare, invece, ospitano l’Odissea di Omero. Gli spettacoli, che si tengono nel rispetto delle norme anti-Covid si svolgono sia il 15 che il 15 agosto in due orari: 20:30 e 22:15. E ancora a Catania il palazzo della Cultura di Catania ospita il Festival Internazionale del Tango.

In Sardegna, sempre per ovviare alla mancanza di serate estive tout court, la direzione regionale dei musei sardi ha previsto per il 15 agosto 2020 un’apertura straordinaria. Moltissimi i siti che resteranno aperti Qui un elenco dei principali: il Museo archeologico nazionale e la Basilica di San Saturnino a Cagliari, l’Area archeologica di Nora, nel comune di Pula, il Museo del Carbone a Carbonia, l’Area archeologica di Tharros a Cabras, le Mostre del museo MAN di Nuoro, il Memoriale Giuseppe Garibaldi e il Compendio Garibaldino a Caprera, La Maddalena, la Pinacoteca nazionale di Sassari, il Museo archeologico Antiquarium Turritano e l’area archeologica di Porto Torres.

Ferragosto 2020 | Eventi sportivi e tradizioni nel resto d’Italia

Annullato il tradizionale Palio di Siena, che ha luogo ogni anno proprio nel giorno di Ferragosto, gli sportivi potranno seguire la gara di ciclismo “Gran Lombardia”, seconda Classica Monumento, che normalmente ha luogo in autunno ma è stata anticipata sempre a causa dell’emergenza Covid.

Si potranno ammirare gli atleti italiani e internazionali sfrecciare da Bergamo a Como. La partenza della gara è a Bergamo, dopo una quarantina di chilometri si passa in Brianza, si discende su Oggiono, si svolta nel Comasco e poi si ritorna brevemente nel Lecchese, scendendo da Valbrona, per transitare da Onno e attaccare la salita del Ghisallo, quindi il Muro di Sormano e infine Civiglio e San Fermo della Battaglia prima del gran finale a Como.

Un altro rito importante che molti celebrano proprio a Ferragosto è il Palo della Cuccagna, un’antica celebrazione celtica portata poi in Europa e utilizzata come vera e propria gara. A Clusone, in provincia di Bergamo, avrà luogo in Piazza Orologio. Per gli amanti degli spettacoli pirotecnici, tra i fuochi d’artificio più spettacolari di Ferragosto è impossibile non menzionare Rimini e Riccione: sono tantissimi gli stabilimenti che ospiteranno questo show sul mare, che – almeno tra le stelle – non deve badare a norme legate al distanziamento sociale.

Qualche chilometro più a sud, anche questo Ferragosto le Grotte di Castellana di Bari, in Puglia, domenica 16 agosto metteranno in scena le repliche di “Hell in the Cave”, rappresentazione dell’Inferno di Dante nella caverna della Grave. Possibili anche le visite guidate.

