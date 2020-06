Diletta Leotta sembra aver sofferto particolarmente il furto subito nella sua abitazione lo scorso weekend. D’altronde come darle torto, la casa è stata completamente svaligiata e i ladri hanno portato via Rolex, contanti e oggetti di valore per quasi 200mila euro (somma successivamente rettificata). Un duro colpo per la showgirl che ha voluto cambiare radicalmente vita già a partire da oggi, lunedì 8 giugno. La Leotta ha scelto di assoldare una guardia del corpo che non la perde mai di vista.

Per andare a condurre la sua consueta trasmissione su Radio 105, la presentatrice non si è avvalsa della propria auto ma si è fatta accompagnare da un autista e da una guardia del corpo che la segue in ogni spostamento. Come riporta Giornalettismo, Leotta teme che il furto (tesi pare sostenuta anche dagli inquirenti) possa aver complici anche all’interno del palazzo stesso. Immediato per lei il cambio casa dove andrà a convivere insieme con il suo Daniele Toretto.

Sul furto stanno indagando gli agenti della questura che stanno passando al setaccio i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso della zona. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati forzando una delle finestre dell’abitazione che si trova al nono piano di palazzo, a circa 30 metri di altezza. Leggi anche: 1. Com’è cambiata la classifica degli influencer più seguiti durante il lockdown; 2.Chiara Ferragni su Instagram: “Fiera del tuo nuovo singolo”. La risposta di Fedez è da ridere

