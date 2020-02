Coronavirus, lo spot con Amadeus sulle precauzioni da prendere | VIDEO

Dopo il successo del Festival di Sanremo, Amadeus presta il proprio volto a uno spot istituzionale in cui raccomanda le precauzioni da prendere per evitare il contagio da coronavirus. Il conduttore tv ricorda i consigli utili del Ministero della Salute, come lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai occhi naso e bocca con le mani e starnutire su un fazzoletto mono-uso o sul gomito. “Insieme ce la facciamo”, rassicura Amadeus.

Coronavirus, i 10 consigli del Ministero della Salute

Leggi anche:

Coronavirus, il Veneto aveva la ricetta per scovare i contagiati asintomatici già 20 giorni fa. Ma ha temporeggiato

Video-reportage dalla zona rossa del Coronavirus: l’incubo degli abitanti con la vita sospesa (di Selvaggia Lucarelli)

Il virologo Pregliasco a TPI: “Burioni fa allarmismo per mettere pressione al governo, ma il Coronavirus è poco più di una febbre”

“I miei colleghi spargevano il sale al mio passaggio”: il caso dei giornalisti in quarantena per il Coronavirus (di Selvaggia Lucarelli)

Potrebbero interessarti Un libro di corsa: Nate libere Annual Social Creative Awards: TwentyTwenty premiata per la campagna #LashDay Si possono bere alcolici durante la dieta? La risposta è sì, ma se si scelgono quelli giusti

Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)

Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la quarantena (di Franco Bagnasco)