La classifica dei quartieri più cool al mondo (ce n’è anche uno italiano)

La classifica dei quartieri più cool al mondo (secondo Time Out). E ce n’è anche uno italiano

Come ogni anno la rivista britannica Time Out pubblica la prestigiosa classifica dei quartieri più trendy al mondo. In genere i criteri di scelta si basano su cultura, vita notturna, atmosfera del luogo, cibo. Ma in tempo di pandemia cambia tutto. Persino la lista di Time Out, che ha deciso di aggiungere un nuovo indicatore: lo spirito di comunità del quartiere. Una qualità fondamentale per i cittadini in questo periodo estremamente difficile.

La classifica è stata stilata sulla base delle opinioni di 38mila residenti nelle città di tutto il mondo. “Considerate questa lista come un grido mondiale di forza e di resilienza degli abitanti delle città”, ha detto James Manning, uno dei redattori della rivista.

Ecco la classifica

1. In vetta alla classifica troviamo Esquerra de L’Eixample, Barcellona. È il quartiere che si aggiudica il primo posto. Il più cool al mondo secondo Time Out. “La vita della città si è spostata dal centro ai quartieri, e l’Esquerra de L’Eixample ne è un esempio perfetto: la sua comunità si sente più vicina che mai, dopo avere riscoperto i cortili della zona e avere utilizzato la forza del divertimento per mantenere vivo lo spirito durante il lockdown”, dichiara con orgoglio Maria José Gómez, direttore di Time Out Barcelona.

2. Al secondo posto troviamo Downtown, Los Angeles

3. Al terzo posto troviamo Sham Shui Po a Hong Kong. Il quartiere ha fondato numerose organizzazioni per aiutare la comunità durante il lockdown. E ha aperto un ostello per offrire alloggio ai senzatetto.

4. Al quarto posto troviamo Bedford-Stuyvesant, a New York.

5. Il quinto posto invece è di Yarraville, Melbourne.

6. Al sesto posto c’è Wedding, a Berlino.

7. Il settimo posto lo conquista Shaanxi Bei Lu/ Kangding Lu, a Shanghai.

8. L’ottavo posto è di Dennistoun, Glasgow.

9. Al nono posto troviamo Haut-Marais, Parigi.

10. Al decimo posto c’è Marrickville, Sydney.

E c’è anche un quartiere italiano nella classifica. In posizione 35 troviamo Porta Venezia, Milano. Considerato il quartiere più inclusivo della città.

